به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: ذخیره آبی تالاب و سد چغاخور بیش از ۶۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

علی احمدی افزود: ذخیره کنونی تالاب حدود دو میلیون متر مکعب است.

احمدی گفت: دبی چشمه‌های کوه کلار به عنوان تامین کننده دائمی آب تالاب، اکنون به ۱۰ درصد ظرفیت آبدهی رسیده است.

وی افزود: ظرفیت ذخیره آب دریاچه سد و تالاب چغاخور به ۵۹ میلیون متر مکعب می‌رسد که از سال ۱۳۷۲ و آبگیری آن تا کنون این سد و تالاب به صورت صد در صد پر نشده است.

مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: چنین وضعیتی که موجب خشک شدن بخش جنوب شرقی تالاب شده مشابه با سال ۱۳۹۷ است.

