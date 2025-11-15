پخش زنده
تالاب بین المللی چغاخور امسال یکی از کم سابقهترین سالهای کم آبی را تجربه میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر بهره برداری شرکت آب منطقهای استان گفت: ذخیره آبی تالاب و سد چغاخور بیش از ۶۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.
علی احمدی افزود: ذخیره کنونی تالاب حدود دو میلیون متر مکعب است.
احمدی گفت: دبی چشمههای کوه کلار به عنوان تامین کننده دائمی آب تالاب، اکنون به ۱۰ درصد ظرفیت آبدهی رسیده است.
وی افزود: ظرفیت ذخیره آب دریاچه سد و تالاب چغاخور به ۵۹ میلیون متر مکعب میرسد که از سال ۱۳۷۲ و آبگیری آن تا کنون این سد و تالاب به صورت صد در صد پر نشده است.
مدیر بهره برداری شرکت آب منطقهای استان گفت: چنین وضعیتی که موجب خشک شدن بخش جنوب شرقی تالاب شده مشابه با سال ۱۳۹۷ است.
