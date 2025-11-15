دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست با تأکید بر اهمیت تجاری‌سازی فناوری‌های داخلی، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرک توسعه پایدار در صنعت انرژی کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب ، انرژی و محیط‌زیست به‌همراه جمعی از کارشناسان این ستاد، از دستاورد‌ها و محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در بیست‌ و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر بازدید کرد.

وی در حاشیه این نمایشگاه با تأکید بر اهمیت تجاری‌سازی فناوری‌های داخلی، اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرک توسعه پایدار در صنعت انرژی کشور هستند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب ، انرژی و محیط‌زیست افزود: حضور پررنگ این شرکت ها در این نمایشگاه نشان از رشد چشمگیر نوآوری و اعتماد به توان ملی دارد.

وی هدف از این بازدید را آشنایی با دستاورد‌ها و محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و بررسی ظرفیت‌های بومی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد.

در این بازدید، تیم ستاد از غرفه شرکت‌های توانمند در حوزه تولید اینورتر‌های خورشیدی، پنل‌های فتوولتائیک، استراکچر‌های خورشیدی و تجهیزات بهینه‌سازی مصرف انرژی بازدید و با مدیران این مجموعه‌ها گفت‌و‌گو کردند.

نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد تخصصی این حوزه در کشور، فرصتی برای تبادل دانش، معرفی فناوری‌های نو و گسترش همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی فراهم کرده است.