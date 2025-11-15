در ستاد ارتش برگزار شد؛

استقبال از پیکر همسر شهید سرلشکر فلاحی

مراسم استقبال از پیکر همسر شهید سرلشکر ولی‌الله فلاحی، در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.