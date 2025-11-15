مراسم استقبال از پیکر همسر شهید سرلشکر ولیالله فلاحی، در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم استقبال از پیکر همسر شهید سرلشکر ولیالله فلاحی، در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد. در این مراسم جمعی از فرماندهان، مسئولان و خانواده شهید حضور داشتند. پیکر بانو شهیندخت مجیدیان طالقانی پس از برگزاری این مراسم، برای خاکسپاری به زادگاهش شهرستان طالقان منتقل شد. سرلشکر فلاحی رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش، مهر سال ۱۳۶۰ در سانحه هوایی به شهادت رسید.