مدیر راه و شهرسازی تهران بزرگ از آزادسازی بخشی از اراضی ملی در منطقه فشم خبر داد و گفت: این اقدام با برگزاری جلسات صلح و سازش و اخذ اقرارنامه رسمی از متصرف انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیرعلی صفاری مدیر راه و شهرسازی تهران بزرگ اعلام کرد: ۱۴۵ مترمربع از اراضی ملی در پلاک ۱۱ اصلی منطقه فشم مورد تصرف غیرمجاز قرار گرفته بود.

به گفته او، ارزش این زمین‌ها بیش از ۱۴ میلیارد تومان برآورد شده است. پس از هماهنگی با یگان حفاظت اراضی و دعوت از فرد متصرف، جلسات صلح و سازش برگزار شد.

با حضور در محل، رفع تصرف انجام و موضوع در صورت‌جلسه رسمی ثبت شد. همچنین از متصرف، اقرارنامه رسمی مبنی بر عدم تکرار هرگونه تصرف در اراضی ملی اخذ شد.