به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و پنجمین دوره المپیک ورزشی ناشنوایان با حضور ۸۱ کشور و یک تیم پناهندگان در ۲۲ رشته ورزشی برگزار می‌شود که کاروان ایران در ۱۲ رشته مردان و ۶ رشته بانوان حاضر می‌شود.

مهلا سمیعی تیرانداز و یاشار وقاری ملی پوش دو و میدانی کشورمان پرچمداران کاروان ایران در این المپیک هستند.

شعار کاروان ایران تا آخرین نفس برای وطن است.

در بخش بانوان ۱۹ نماینده داریم که دختران کشورمان برای نخستین بار حضور در رشته‌های بدمینتون، تنیس روی میز و دو و میدانی را در المپیک تجربه می‌کنند.

المپیک ناشنوایان بطور رسمی فردا آغاز می‌شود که ورزشکاران ایران در رشته‌های جودو، دوومیدانی و تیراندازی به مصاف رقبای خود می‌روند.

برگزاری مسابقات امسال با ویژگی‌های متفاوتی نسبت به دوره‌ها گذشته همراه است از جمله نبود دهکده مسابقات و تهیه غذا برعهده تیم‌هاست.