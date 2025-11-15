پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در بررسیهای سیستمی و اسنادی خود به فعالیت یکی از شرکتهای حمل و نقل جادهای که در زمینه حمل و نقل کالا در داخل کشور فعالیت دارند مشکوک شدند.
وی افزود: در بررسیهای میدانی مشخص گردید ۳ نفر از مسئولان وقت شرکت مذکور بین سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ با سوء استفاده از موقعیت و شرایط موجود با سندسازی اقدام به دریافت سهمیه سوخت از طریق بارنامههای صوری و پرداخت هزینههای خرید سوخت از بودجه شرکت میکردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه از مجوع بارنامههای صادرشده؛ حدود ۸۱ درصد دارای نشانههای تقلب بوده تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت لطمات و صدمات بسیاری را به شبکه سوخت رسانی کشور و تشدید ناترازی برق دارد، گفت: هموطنان گرامی میتوانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص سوداگرانی که برای کسب سودهای بادآورده ، دزدانه از قاچاق سوخت زمینه ناترازیهای انرژی را ایجاد کردهاند، با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.