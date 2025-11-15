رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید اقرار کنیم آن‌طور که باید و شاید به مجموعه کتابخانه‌ها، کتابدار و کتاب توجه نشده و باید این ضعف را جبران کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آئین گرامیداشت روز کتاب، کتابدار و کتابخوانی که پیش از ظهر امروز (شنبه ۲۴ آبان‌ماه) به میزبانی کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن عرض تبریک و تهنیت روز کتاب‌دار و کتابخوانی به همکاران کتابخانه مجلس و همه عزیزانی که در سراسر کشور، در هر شهر و روستا و کوی و برزن در حوزه کتاب و عرصه کتاب و کتابخوانی تلاش می‌کنند، گفت: باید اقرار کنیم آن‌طور که باید و شاید به مجموعه کتابخانه‌ها، کتابدار و کتاب توجه نشده است. این ضعف بر همه ما هست و باید به آن توجه و این ضعف را جبران کنیم.

قالیباف با تأکید بر اینکه البته ما هر کجا که توفیق خدمت داشتیم، در حد توان از موصوع کتاب و کتابخانه‌ها غفلت نکردیم، اضافه کرد: ممکن است در ادامه مسیر نتوانسته باشیم آن‌طور که باید و شاید از پس این کار برآییم و در انجام وظیفه خود در ایجاد ارزش و جایگاه کتاب حق مطلب را ادا نکردیم. البته در رابطه با مجلس کار‌های خوبی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به انجام رسیده است؛ اما در سطح کشور و از منظر و جایگاه مجلس هم وظیفه داریم اقداماتی در این حوزه انجام دهیم و به این بخش توجه کنیم. همین حرف بنده به‌نوعی برای من وظیفه‌آور است که در ماه‌ها و سال‌های آینده از این امر مهم غفلت نکنیم.

