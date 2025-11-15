

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه ازبرپائی ایستگاه بازرسی و پایش خودرو‌های حامل دام زنده با هدف کنترل جابه‌جایی دام و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی دام خبر داد و گفت: ایستگاه بازرسی و پایش خودرو‌های حامل دام زنده برای چهارمین شب متوالی شامگاه جمعه در محور سوادکوه و محدوده پلیس‌راه آزادمهر پل سفید برپا شد.

عباسعلی پورمند افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی و به‌منظور کنترل جابه‌جایی دام‌های زنده، جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری‌های دامی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی به‌ویژه تب برفکی انجام شده است.





او ادامه داد: این ایستگاه با همکاری اداره دامپزشکی، مدیریت جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، گشت پلیس‌راه شهرستان و حضور فعال نیرو‌های مقاومت بسیج سوادکوه فعالیت می‌کند