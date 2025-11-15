به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای خراسان شمالی از وجود ۸ سد در حال بهره برداری در استان خبر داد و گفت: ذخیره این سد‌ها تنها ۱۳ درصد است.

وحید واسطه با بیان اینکه حجم کل مخازن سد‌ها در استان ۲۲۲ میلیون متر مکعب است افزود: اکنون این ذخیره به ۳۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی از تامین آب آشامیدنی شهر‌های بجنورد، شیروان و اسفراین با ۳ سد شیرین دره، بارزو و بیدواز خبر داد و گفت: آب شرب بجنورد روزانه ۵۰۰ لیتر بر ثانیه از سد در حال تامین شدن است، اما سد بارزو و بیدواز از مدار بهره برداری برای تامین آب آشامیدنی خارج شدند.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: شهرستان شیروان به دلیل وجود منابع آب زیرزمینی برای تامین آب آشامیدنی اتکا به سد نداشت، اما در اسفراین، ذخیره آب سد بیدواز بیشتر برای منابع آب آشامیدنی صرف می‌شد که حالا چاه‌های آب جایگزین آن شده‌اند.

سرپرست اداره آبفای شهرستان اسفراین هم در این زمینه گفت: برای تامین آب شهرستان اسفراین، ۱۰ چاه در مدار بهره برداری است.

محمد فولادی گفت: ۸ چاه در کبوتر خانه، یک چاه در ترمینال شهرداری به صورت کمکی و یک چاه با نام چاه تربیت بدنی در مدار بهره برداری قرار دارد.

وی از تجهیز و حفاری ۲ چاه دیگر در منطقه کبوتر خانه خبر داد و اضافه کرد: یک چاه دیگر در بند انحرافی آب منطقه‌ای نیز برای شرایط بحرانی اختصاص یافته است.

سرپرست اداره آبفای اسفراین به پایدار نبودن تامین آب اشاره کرد و ادامه داد: این پایدار نبودن یعنی در نقطه سر به سر قرار داریم و با افزایش مصرف یا قطعی برق بسیاری از ساکنین نقاط مرتفع شهر دچار کم آبی و یا قطع آب می‌شوند.

فولادی در پاسخ به این سوال که اکنون در سیستم آبرسانی اسفراین چه مشکلاتی وجود دارد؟ گفت: ظرفیت محدود در انتقال آب از غرب به شرق اسفراین عمده مشکل این روز‌های تامین آب این شهر است.

در مدت بهره برداری از سد بیدواز برای آب شرب، خط انتقال آب از شرق به غرب بود، اما اکنون باید از غرب به شرق انتقال داده شود که در مخزن اول به دلیل محدودیت ظرفیت با مشکل مواجه است.