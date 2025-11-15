پخش زنده
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی؛ مدیر عامل بزرگترین شرکت بورسی فعال در حوزه سنگآهن و فولاد غرب کشور شد.
به گزارش تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما؛ در حالی که هنوز سرپرست یا رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور معرفی نشده است، داریوش اسماعیلی، رئیس این سازمان، با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حکم اردشیر سعدمحمدی مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، بهعنوان مدیر عامل جدید یکی از شرکتهای توسعه معدنی و صنعتی کشور منصوب شد.
اسماعیلی حدود یکسال پیش با مأموریت بازگرداندن اقتدار علمی و حاکمیتی به سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، ریاست این نهاد را برعهده گرفته بود.
هنوز وزیر صمت، برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سرپرستی معرفی نکرده، اما شنیدهها حاکی است رضا شهبازی، معاون کنونی زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، بهعنوان معاون وزیر صمت و رئیس جدید سازمان زمینشناسی منصوب خواهد شد.
شهبازی از چهرههای علمی و پژوهشی شناختهشده در حوزه زمینشناسی اقتصادی است و سابقه مدیریت در بخشهای مختلف این سازمان را دارد.