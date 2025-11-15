به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به یاد دلاورمردی و شجاعت سردار پرافتخار «حسن تهرانی مقدم»، ملقب به «پدر موشکی ایران»، در سال ۱۳۹۰ از دیوارنگاره‌ای در پاسداشت مقام شامخ شهدای سرافراز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد.

این دیوارنگاره مزین به چهره‌های نورانی شهدایی چون «شهید امیرعلی حاجی‌زاده»، «شهید حسن تهرانی مقدم» و «شهید محمود باقری» است .

این قهرمانان ملی، مردانی بودند که با دانش، تخصص و تعهد عمیق خود توانستند بزرگترین دستاوردهای دفاعی را برای کشور رقم بزنند.

ارزش و اهمیت تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی این عزیزان، به‌ویژه پس از تجاوز اخیر و ددمنشانه رژیم صهیونی به خاک پاک ایران آشکارتر شد.