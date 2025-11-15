

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جام جهانی اسنوکر از امروز (شنبه ۲۴ آبان) در عمان آغاز می‌شود و تا ۲ آذر ادامه خواد داشت. تیم ملی اسنوکر ایران با ترکیب امیر سرخوش، علی قره گوزلو و سیاوش مزینی در این جام شرکت کرده است.

جدول گروهی و زمان بندی ملی پوشان اسنوکر ایران در مسابقات جام جهانی اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی مشخص شده و حریفان نمایندگان ایران به این شرح معرفی شده‌اند:

گروه A

۱- علی قره گوزلو (ایران)

۲- محمد حسنین (پاکستان)

۳- انیس باکرجی (ترکیه)

۴- سامر الطاهر (اردن)

گروه E

۱- سیاوش مزینی (ایران)

۲- حسن کرد (استرالیا)

۳- محمد رئیس سنزای (افغانستان)

۴- احمد الخسیبی (عمان)

گروه P

۱- امیر سرخوش (ایران)

۲-احمد سیف (قطر)

۳- حسین اللوهیبی (عراق)

۴- عاصف ایمران (بنگلادش)

برنامه دیدار‌های ملی پوشان اسنوکر ایران در مرحله گروهی جام جهانی اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی نیز به این شرح است:

شنبه ۲۴ آبان

* علی قره گوزلو - سامر الطاهر (اردن)

* سیاوش مزینی - احمد الخسیبی (عمان)

* امیر سرخوش - عاصف ایمران (بنگلادش)

* علی قره گوزلو - انیس باکرجی (ترکیه)

یکشنبه ۲۵ آبان

* سیاوش مزینی - محمد رئیس سنزای (افغانستان)

* امیر سرخوش - حسین اللوهیبی (عراق)

* علی قره گوزلو - محمد حسنین (پاکستان)

* سیاوش مزینی - حسن کرد (استرالیا)

دوشنبه ۲۶ آبان

* امیر سرخوش - احمد سیف (قطر)

تیم ملی اسنوکر ایران با هدایت کامران شهلا در مسابقات جام جهانی عمان شرکت کرده است.