پخش زنده
امروز: -
حریفان نمایندگان ایران در مسابقات جامجهانی اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی عمان، مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای جام جهانی اسنوکر از امروز (شنبه ۲۴ آبان) در عمان آغاز میشود و تا ۲ آذر ادامه خواد داشت. تیم ملی اسنوکر ایران با ترکیب امیر سرخوش، علی قره گوزلو و سیاوش مزینی در این جام شرکت کرده است.
جدول گروهی و زمان بندی ملی پوشان اسنوکر ایران در مسابقات جام جهانی اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی مشخص شده و حریفان نمایندگان ایران به این شرح معرفی شدهاند:
گروه A
۱- علی قره گوزلو (ایران)
۲- محمد حسنین (پاکستان)
۳- انیس باکرجی (ترکیه)
۴- سامر الطاهر (اردن)
گروه E
۱- سیاوش مزینی (ایران)
۲- حسن کرد (استرالیا)
۳- محمد رئیس سنزای (افغانستان)
۴- احمد الخسیبی (عمان)
گروه P
۱- امیر سرخوش (ایران)
۲-احمد سیف (قطر)
۳- حسین اللوهیبی (عراق)
۴- عاصف ایمران (بنگلادش)
برنامه دیدارهای ملی پوشان اسنوکر ایران در مرحله گروهی جام جهانی اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی نیز به این شرح است:
شنبه ۲۴ آبان
* علی قره گوزلو - سامر الطاهر (اردن)
* سیاوش مزینی - احمد الخسیبی (عمان)
* امیر سرخوش - عاصف ایمران (بنگلادش)
* علی قره گوزلو - انیس باکرجی (ترکیه)
یکشنبه ۲۵ آبان
* سیاوش مزینی - محمد رئیس سنزای (افغانستان)
* امیر سرخوش - حسین اللوهیبی (عراق)
* علی قره گوزلو - محمد حسنین (پاکستان)
* سیاوش مزینی - حسن کرد (استرالیا)
دوشنبه ۲۶ آبان
* امیر سرخوش - احمد سیف (قطر)
تیم ملی اسنوکر ایران با هدایت کامران شهلا در مسابقات جام جهانی عمان شرکت کرده است.