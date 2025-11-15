به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور جوانان (آقایان اسلحه فلوره) که در تهران برگزار شد، سید صدرا حسینی از اصفهان به مقام قهرمانی و عرفان جعفرزاده دیگر همشهری به جایگاه نایب قهرمانی بخش انفرادی دست یافتند.

محمد صادق سجادپور از خراسان رضوی و امیر اردلان رضایی از یزد به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

همچنین تیم اصفهان در بخش تیمی این رقابت‌ها بر سکوی نخست ایستاد و قهرمان ایران شد، یزد به جایگاه دوم دست یافت و تهران و خراسان رضوی به طور مشترک سوم شدند.