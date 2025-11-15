پخش زنده
تیم پل سفید شهرداری اهواز مقام برتر رویداد ملی بارش۵ را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر روابط عمومی شهرداری اهواز گفت : در رویداد ملی «بارش۵» که با حضور ۲۸ تیم از سراسر کشور برگزار شد، تیم پلسفید شهرداری اهواز توانست در میان تیمهای برتر و منتخب این رقابت قرار گیرد و با کسب رتبه برگزیده ویژه هیئت داوران افتخاری دیگر برای شهر اهواز رقم بزند.
سروش بزاز افزود : در این جشنواره که پنجمین دوره ی خود را سپری کرد و برای نخستین بار پنجمین دوره ی آن میان کلان شهرهای کشور و با حضور ۲۸ تیم از سراسر ایران با هدف ارتقای روابط عمومیهای شهرداریهای کلان شهرهای کشور برگزار شد، تیم شهرداری اهواز با نام پل سفید و با شعار اهواز پرنشاط پلی به سوی ارتباط توانست جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کند.