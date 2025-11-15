پخش زنده
امروز: -
عملیات ساخت مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده شهید چمران رشت صبح امروز با حضور دکتر غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی به مساحت هزار و ۶۰۰ مترمربع و با ۳۵ میلیارد تومان اعتبار، با هدف ارتقای زیرساختهای آموزشی و توسعه آموزشهای مهارتمحور در دانشکده شهید چمران رشت ساخته میشود.
استاندار گیلان در این مراسم با تأکید بر نقش مؤثر دانشگاه ملی مهارت در پیوند میان آموزش و تولید گفت: نهادینه شدن مهارتآموزی در دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی میتواند بخش مهمی از چالشهای اقتصادی کشور را برطرف کند.
هادی حقشناس با اشاره به نمونهای از واحدهای دارویی فعال در استان افزود: سودآوری این واحد تولیدی، که چندصد نفر نیروی متخصص دارد، معادل کل بودجه عمرانی استان است و این امر نشان میدهد سرمایه اصلی هر منطقه نیروی انسانی ماهر و کارآمد است.
وی با اشاره به وجود بیش از ۷۰ هزار دانشجو در دانشگاههای استان، گیلان را «استانی دانشگاهی» توصیف کرد و افزود: حدود یکپنجم جمعیت فعال استان در حوزه آموزش، پژوهش یا تدریس فعالیت دارند و این ظرفیت بینظیر باید در مسیر توسعه دانشبنیان و مهارتمحور بهکار گرفته شود.
استاندار گیلان با اشاره به سابقه درخشان گیلان در آموزشهای تخصصی دریایی گفت: پیش از انقلاب، تمامی دریانوردان کشور در انزلی آموزش میدیدند و امروز نیز با تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اقتصاد دریاپایه»، این استان ظرفیت بالایی برای توسعه رشتههای مهارتمحور دریایی دارد.