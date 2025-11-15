فروشنده خوراک دام متخلف به پرداخت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده تقلب در عرضه ۷۰ تن خوراک دام به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی قائم‌شهر رسیدگی شد.

وی افزود: با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی محرز و متخلف به پرداخت پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

حسام گفت: این تخلف ابتدا توسط بازرسان جهاد کشاورزی استان شناسایی و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.