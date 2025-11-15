به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرکز قم، در بسته ۱۲۰ ثانیه به خبر‌های زیر پرداخته شده است:

دشمن در بحث ناهنجاری‌ها با برنامه وارد شده

اقامه نماز طلب باران مردم قم به امید بارش رحمت الهی

آغاز فرصت استعفای مقامات برای داوطلبی در انتخابات شورا‌های اسلامی

برگزاری سوگواره حدیث غربت در میدان معلم

یادواره ۱۸ شهید روضه فاطمیه خیابان انقلاب در شبستان امام خمینی حرم مطهر

پویش ملی سلامت علوی در قالب طرح شهید دکتر رئیسی

چهارمین پیروزی تیم فوتسال دلسوختگان قم

پیروزی تیم افق کریمان قم در هفته چهارم لیگ دسته یک والیبال کشور