پخش زنده
امروز: -
عملیات مرمت مسجد تاریخی آخوند در خمینی شهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خمینیشهر با اشاره به اختصاص اعتبارات ملی و استانی برای اجرای این طرح گفت: مرمت این مسجد باهدف صیانت از یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی شهرستان آغازشده است.
منصور جعفرپور بابیان اینکه این مسجد از بناهای شاخص شهرستان است، افزود: متأسفانه به دلیل گذر زمان و تأثیر عوامل جوی، کف فرش مسجد دچار آسیب شده بود و ضرورت مرمت آن احساس میشد.
جعفرپور گفت: این طرح با اولویتبندی بخشهای آسیبپذیر و نظارت کارشناسان در دستور کار قرارگرفته و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
مسجد آخوند از دوره صفوی در خمینی شهر ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شماره ۲۱۸۲۳ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.