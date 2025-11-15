به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خمینی‌شهر با اشاره به اختصاص اعتبارات ملی و استانی برای اجرای این طرح گفت: مرمت این مسجد باهدف صیانت از یکی از ارزشمندترین بنا‌های تاریخی شهرستان آغازشده است.

منصور جعفرپور بابیان اینکه این مسجد از بنا‌های شاخص شهرستان است، افزود: متأسفانه به دلیل گذر زمان و تأثیر عوامل جوی، کف فرش مسجد دچار آسیب شده بود و ضرورت مرمت آن احساس می‌شد.

جعفرپور گفت: این طرح با اولویت‌بندی بخش‌های آسیب‌پذیر و نظارت کارشناسان در دستور کار قرارگرفته و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

مسجد آخوند از دوره صفوی در خمینی شهر ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شماره ۲۱۸۲۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.