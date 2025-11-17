باحضور پیام‌آوران خدمت و سلامت بیش از هزار نفر از مردم روستا‌های بخش مرکزی فریدن از خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بهرام خواجه سعیدی فرماندار فریدن گفت: در ۲ ماه گذشته بیش از ۳ گروه جهادگر پزشکی شامل پزشکان متخصص و عمومی برای رفع نیاز‌های بهداشتی و درمانی در منطقه فریدن به ارائه خدمات پرداخته‌اند.

داود پیکانپور مسئول گروه جهادی نیز گفت: در این اردوی جهادی ۲ روزه باحضور ۱۲ نفر پزشک متخصص، ۶ نفر پزشک عمومی و دانشجویان پزشکی در زمینه طب فیزیکی، داخلی، فلب و عروق و زنان و زایمان به مردم روستا‌ها خدمات درمانی رایگان ارائه شد.

وی افزود: این اردوی جهادی با محوریت کانون جهاد سلامت و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شبکه بهداشت و درمان فریدن، دهیاری و شورای اسلامی روستای اسکندری و مجموعه شهرستان فریدن به یاد سردار شهید میثم رضوانپور برگزار شد.

در این اردوی جهادی بیش از هزار نفر از مردم روستا‌های اسکندری، عادگان، نسار، سینگرد و گل امیر از خدمات پزشکی بهره‌مند شدند.