شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طرح ناحیه خوی–چایپاره را با شرط اعمال ۲۰ اصلاح مهم در حوزه‌های کاربری اراضی، حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران برای اجرا تأیید و به استان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، طی مکاتبه‌ای با استاندار آذربایجان‌غربی، تصویب طرح جامع ناحیه خوی–چایپاره را اعلام کرد. این طرح در جلسه ۵ آبان ۱۴۰۴ شورا و پس از بررسی نظرات کمیته فنی طرح‌های فرادست نهایی شد.

شورا ضمن تصویب کلیات، اجرای طرح را مشروط به اصلاحات ۲۰ بندی در اسناد منطقه‌بندی کاربری اراضی، حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران دانست.

از جمله مهم‌ترین موارد اصلاحی، تثبیت اراضی پایاب سد آق‌چای، تعیین پهنه‌های نظامی، درج پهنه‌های سیل‌خیز و فرونشستی و ثبت مسیر ایل‌راه‌های عشایری است.

همچنین شورا بر هم‌سویی شبکه حمل‌ونقل پیشنهادی با اسناد بالادست و اصلاح مسیرهای ریلی و کنارگذرها تأکید کرد.

در بخش پدافند غیرعامل نیز تعیین مراکز خطرزا و ارائه نقشه جامع مخاطرات طبیعی الزامی شده است.

شورا خواستار هماهنگی اسناد روستایی و شهری با دستورالعمل‌های رسمی، مشارکت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی و ارزیابی دوباره روستاهای دارای پتانسیل تبدیل به شهر شد. در نهایت مقرر شد نسخه اصلاح‌شده طرح برای ابلاغ نهایی در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.