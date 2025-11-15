پخش زنده
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طرح ناحیه خوی–چایپاره را با شرط اعمال ۲۰ اصلاح مهم در حوزههای کاربری اراضی، حملونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران برای اجرا تأیید و به استان ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، طی مکاتبهای با استاندار آذربایجانغربی، تصویب طرح جامع ناحیه خوی–چایپاره را اعلام کرد. این طرح در جلسه ۵ آبان ۱۴۰۴ شورا و پس از بررسی نظرات کمیته فنی طرحهای فرادست نهایی شد.
شورا ضمن تصویب کلیات، اجرای طرح را مشروط به اصلاحات ۲۰ بندی در اسناد منطقهبندی کاربری اراضی، حملونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران دانست.
از جمله مهمترین موارد اصلاحی، تثبیت اراضی پایاب سد آقچای، تعیین پهنههای نظامی، درج پهنههای سیلخیز و فرونشستی و ثبت مسیر ایلراههای عشایری است.
همچنین شورا بر همسویی شبکه حملونقل پیشنهادی با اسناد بالادست و اصلاح مسیرهای ریلی و کنارگذرها تأکید کرد.
در بخش پدافند غیرعامل نیز تعیین مراکز خطرزا و ارائه نقشه جامع مخاطرات طبیعی الزامی شده است.
شورا خواستار هماهنگی اسناد روستایی و شهری با دستورالعملهای رسمی، مشارکت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی و ارزیابی دوباره روستاهای دارای پتانسیل تبدیل به شهر شد. در نهایت مقرر شد نسخه اصلاحشده طرح برای ابلاغ نهایی در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار گیرد.