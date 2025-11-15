

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه دومین کنگره بین‌المللی علوم ورزشی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای که در دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران برگزار شد، نشست صمیمی استادان و دانشجویان روان‌شناسی ورزشی با اعضای کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره ورزشی کمیته ملی المپیک در دانشگاه تهران برگزار شد.

این نشست بنا به درخواست استادان و دانشجویان شرکت‌کننده در کنگره و با همراهی مدیران ارشد و عوامل اجرایی آن شکل گرفت و فرصتی ارزشمند برای گفت‌وگوی مستقیم میان نخبگان دانشگاهی و مسئولان کمیسیون روانشناسی کمیته ملی المپیک فراهم ساخت.

در این برنامه که با اجرای حسن زهیری، دانشجوی دکتری روان‌شناسی ورزشی دانشگاه تهران و داور بین‌المللی فوتبال، برگزار شد، جمعی از استادان، دانشجویان، پژوهشگران و فعالان حوزه روان‌شناسی ورزشی به گفت‌و‌گو درباره اهمیت روان‌شناسی در ورزش قهرمانی، چالش‌های اجرایی، کمبود ساختار‌های حمایتی و نقش دانشگاه‌ها در توسعه این حوزه پرداختند.

در این نشست، دکتر ناصر صبحی قراملکی، رئیس کمیسیون روان‌شناسی و مشاوره ورزشی کمیته ملی المپیک، به همراه دکتر حسن غرایاق‌زندی، دکتر علیرضا بهرامی و سید احمد قاضی‌عسگر (دبیر کمیسیون) حضور داشتند.

همچنین از استادان و مدیران حوزه ورزش و روان‌شناسی دکتر محبوبه غیور و دکتر فواد نیک‌نسب، اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر شهامت عباسی، نایب‌رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی کشور و رئیس انجمن فوتبال مدارس ایران، دکتر بیوک تاجری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دکتر مهرداد فیض‌الهی و دکتر پیمان هنرمند، از دانش‌آموختگان روان‌شناسی ورزشی در این نشست حضور یافته و دیدگاه‌های علمی و اجرایی خود را در زمینه توسعه روان‌شناسی ورزشی بیان کردند.

در پایان جلسه، دکتر ناصر صبحی قراملکی، پس از شنیدن نظرات استادان، دانشجویان و اعضای کمیسیون، به دسته‌بندی و جمع‌بندی نکات مطرح‌شده پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه و اثربخشی خدمات روان‌شناسی ورزشی در ساختار ورزش کشور، چندین راهکار عملی برای بهبود شرایط موجود و تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها، فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک ارائه کرد.

این نشست در چارچوب برنامه‌های علمی دومین کنگره بین‌المللی علوم ورزشی و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران، آبان‌ماه ۱۴۰۴ با هدف توسعه ارتباط میان علم و عمل در حوزه ورزش برگزار شد که میزبان صد‌ها استاد، پژوهشگر و دانشجوی حوزه علوم ورزشی بود.