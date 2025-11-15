به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس واحد حفاظت محیط زیست شهرستان خوروبیابانک گفت: حضور پلنگ ایرانی در ارتفاعات مناطق آزاد شهرستان خور و بیابانک با همت دهیار طبیعت دوست مشاهده و تصویربرداری شد.

حسین شیبانی افزود: در عملیات گشت و بررسی کارشناسان محیط طبیعی استان و محیط‌بانان شهرستان خور و بیابانک، حضور پلنگ و نشانه‌هایی از شکار طعمه‌ها در منطقه آزاد تشتاب کشف شد.

وی ادامه داد: این مشاهدات، یادآور ثبت پیشین پلنگ نر در منطقه حفاظت‌شده کلاته است که دو سال گذشته با دوربین تله‌ای محیط‌زیست در همین شهرستان ثبت شده است.

شیبانی گفت: حضور متناوب پلنگ نر و ماده در دو زیستگاه نزدیک به‌هم، نشان از پایداری جمعیت و ارزش اکولوژیکی بالای منطقه برای حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض است.

پلنگ ایرانی از بزرگ‌ترین یا یکی از بزرگ‌ترین زیرگونه‌های پلنگ است که بومی غرب آسیا به مشار می‌رود و در فهرست جانوران در خطر انقراض است. ایران جزو ۲۰ کشور نخست جهان به لحاظ تنوع زیستی و دارای هزار و ۱۶۳ گونه جانوران مهره دار است. محیط زیست ایران میزبان ۱۰ گونه گربه سان بود، اما ۴۰ سال پیش دو گونه شامل ببر مازندران و شیر ایرانی منقرض شدند و هشت گونه گربه سان در کشور شناخته شده و زندگی می‌کنند که همه آنها در مناطق مختلف کشور حضور دارند.