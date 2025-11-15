پخش زنده
امروز: -
آتش نشانان در حال اطفای حریق با گستردگی بالا همراه با هشت مصدوم در کارخانه کارتنسازی مورچهخورت هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در محل حادثه گفت: ۱۴ گروه آتش نشان به همراه خودروهای اطفای حریف و تانکرهای آبرسان از سازمانهای آتش نشانی شهرداریهای اصفهان، شاهین شهر، خمینی شهر و آتش نشانی شهرکهای صنعتی بزرگ، مورچه خورت، دهق و علویجه به محل حادثه اعزام شدند و در حال اطفای حریق هستند.
منصور شیشه فروش بابیان اینکه آتش سوزی در سوله انبار مواد اولیه در حال اطفا است، افزود: آتش نشانان در تلاش هستند ازسرایت آتش به واحدهای مجار جلوگیری کنندبطوریکه در این حادثه ۸ نفر که به علت دود زدگی و سوختگی سطحی مجروح شده بودند پس از ارائه خدمات فوریتی سرپایی بر حسب نیاز به مرکز درمانی منتقل شدند.
علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نیست و بررسیها برای شناسایی دلایل آتشسوزی ادامه دارد.