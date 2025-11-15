به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در محل حادثه گفت: ۱۴ گروه آتش نشان به همراه خودرو‌های اطفای حریف و تانکر‌های آبرسان از سازمان‌های آتش نشانی شهرداری‌های اصفهان، شاهین شهر، خمینی شهر و آتش نشانی شهرک‌های صنعتی بزرگ، مورچه خورت، دهق و علویجه به محل حادثه اعزام شدند و در حال اطفای حریق هستند.

منصور شیشه فروش بابیان اینکه آتش سوزی در سوله انبار مواد اولیه در حال اطفا است، افزود: آتش نشانان در تلاش هستند ازسرایت آتش به واحد‌های مجار جلوگیری کنندبطوریکه در این حادثه ۸ نفر که به علت دود زدگی و سوختگی سطحی مجروح شده بودند پس از ارائه خدمات فوریتی سرپایی بر حسب نیاز به مرکز درمانی منتقل شدند.

علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نیست و بررسی‌ها برای شناسایی دلایل آتش‌سوزی ادامه دارد.