یک درمانگاه عمومی شبانه‌روزی در منطقه رستمرود شهرستان نور با حضور خیران و مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ درمانگاه عمومی شبانه‌روزی در منطقه رستمرود شهرستان نور در ساختمان امام علی (ع) که توسط مرحوم حاج حسن غلامرضایی آزاد اهدا شده، با زیربنای ۷۶۰ متر مربع و ۱۶ اتاق به هزینه حدود ۱۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

هدیه غلامرضایی آزاد، فرزند این خیر فقید در مراسم افتتاح گفت: این درمانگاه دومین بنای خیری است که به همت پدرم کلنگ‌زنی شد. پیش از این نیز مدرسه خدیجه کبری (س) در سال ۱۳۸۶ در همین منطقه توسط ایشان احداث شده بود.

دکتر هومن ظاهری، مسئول فنی درمانگاه نیز گفت: این مرکز با بخش‌های پزشک عمومی، اورژانس ۲۴ ساعته، تزریقات، سرم‌تراپی، زخم، مامایی و کاردرمانی آماده خدمت‌رسانی به مردم منطقه است.

وی افزود: بخش دندان‌پزشکی نیز در این درمانگاه فعال است و به زودی بخش‌های فوق‌تخصصی نیز به آن اضافه خواهد شد.