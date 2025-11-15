رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از تثبیت فرایند‌های اجرایی و پایانی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی با هدایت واحد و راهبردی ایدرو در قالب مجموعه‌ای متشکل از هشت شرکت توانمند داخلی خبر داد.



به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)؛ آقای فرشاد مقیمی در نشستی با مدیران مجموعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، بر ضرورت حفظ انسجام مدیریتی و هماهنگی کامل میان هشت شرکت عضو این مجموعه به منظور تکمیل موفقیت‌آمیز عملیات نهایی طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به بهره‌برداری رسمی فاز ۱۴‌ پارس جنوبی در سال ۱۴۰۱، گفت: پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به‌عنوان ایرانی‌ترین فاز این میدان عظیم، اکنون در مرحله تثبیت فرایند‌های اجرایی و پایانی قرار دارد و این موفقیت محصول هدایت واحد و راهبردی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قالب مجموعه‌ای متشکل از هشت شرکت توانمند داخلی است.

مقیمی افزود: ایدرو از سال ۱۳۸۹ تاکنون با نقش محوری در طراحی، مهندسی و مدیریت طرح‌های ملی، توانسته ساختار تصمیم‌گیری و پیشرفت اجرایی را در کنسرسیوم‌ها(مجموعه‌ها) منسجم سازد؛ در فاز ۱۴ این تجربه به اوج رسید و تمامی اعضای مجموعه با هماهنگی سازمان، توانستند روند ساخت، نصب، راه‌اندازی و آزمون نهایی تجهیزات را براساس برنامه پیش ببرند.

رئیس هیئت عامل ایدرو همچنین ضمن تقدیر از هم‌افزایی شرکت‌های عضو، بر لزوم استمرار جلسات فنی، رفع گره‌های باقی‌مانده و ارائه گزارش‌های منظم تا پایان عملیات تأکید کرد و افزود: تمامی اعضای مجموعه تحت راهبری ایدرو، متعهدند تعهدات خود در قبال کارفرما را تا مرحله نهایی اجرا کامل کنند.

لازم به ذکر است که فاز ۱۴ پارس جنوبی که پیش‌تر وارد مدار تولید شده است، نقش مهمی در تأمین انرژی کشور ایفا می‌کند و هم‌اکنون روزانه بالغ بر ۵۰ میلیون مترمکعب گاز را به شبکه سراسری تزریق می‌کند.