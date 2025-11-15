به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا، در حاشیه آیین بهره برداری از ۱۵۰۰ واحد مسکونی سازمانی فراجا اظهار داشت: تحقق این طرح نمونه‌ای از پیشرفتی است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته است.

وی با اشاره به تکیه بر ظرفیت و توان جوانان ایرانی، این رویکرد را پشتوانه اصلی اجرای چنین پروژه‌هایی دانست و ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی را نمادی از کار جهادی عنوان کرد و افزود: هدف از این اقدامات، ایجاد آرامش و رفع دغدغه نیرو‌های فراجا برای تمرکز بهتر بر مأموریت‌ها است.

این مقام مسئول همچنین تأکید کرد که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ساخت مسکن از اولویت‌های نیرو‌های مسلح است و فراجا در این حوزه پیشتاز بوده است.

رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه اظهار کرد: به‌منظور حمایت از نیرو‌های فعلی و جوانانی که به مجموعه نیرو‌های مسلح می‌پیوندند، همکاری با دولت برای تسریع روند ساخت منازل سازمانی ادامه خواهد یافت تا پاسخگوی نیاز‌های روزافزون کارکنان باشد.