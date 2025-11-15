محمود کلاری، سیامک زمردی‌مطلق و مریم قهرمانی‌زاده نیز به عنوان داوران بخش عکس دوره چهل‌وچهارم جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

نیلوفر جوانشیر، دارای مدرک کاردانی عکاسی و کارشناسی تدوین سینما و عضو انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران است.

جوانشیر، منتخب دوسال پیاپی در بخش عکس مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ و عکاس تقدیرشده در بخش مسابقه عکاسی جشن شب عکس تئاتر است.

همچنین حضور در نمایشگاه عکس گروهی جادوی لحظه، حضور در نمایشگاه عکس تصویر سال در دوره‌های هجدهم، نوزدهم، بیستم و بیست‌ویکم، حضور در نمایشگاه عکس سی‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، حضور در نمایشگاه عکس چهل‌ و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، همکاری با تیم عکاسی جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر فجر، نمایش‌های عروسکی و نمایش‌های آیینی و سنتی در چندین دوره از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ بخشی از کارنامه جوانشیر به شمار می‌آید.

چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.