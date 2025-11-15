پخش زنده
۲هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،استاندار گفت: اعتبارات شهرستان اردل در سالجاری با رشد ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال رسیده است.
جعفر مردانی افزود: هم اکنون ۱۳۶ طرح عمرانی در بخشهای مختلف شهرستان اردل فعال است.
وی گفت: دولت چهاردهم با رویکرد عدالت محور و توسعه گرایانه تلاش دارد مناطق کمتر برخوردار از جمله اردل را به فرصتهای تازهای برای سرمایه گذاری و اشتغال تبدیل کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه زیرساختها، تکمیل محورهای ارتباطی از جمله جاده گورمیزه، توسعه شبکه برق و بهسازی مسیرهای روستایی در اولویت برنامههای اجرایی قرار دارد و همچنین در حوزه کشاورزی، گردشگری و اشتغالزایی، طرحهای متعددی با بهرهگیری از تبصره ۱۸ و تسهیلات ویژه در دست اجرا است.
وی با اشاره به تصویب ۳۲ مصوبه عمرانی، خدماتی، فرهنگی، آموزشی و درمانی برای اردل گفت: اجرای این طرحها با پیگیری فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی میتواند بخشی از محرویتهای تاریخی شهرستان را جبران کند.