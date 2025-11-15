کتابخانه سیار هدهد سفید به مدرسه شهید صفوی رسید
همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، کتابخانه سیار هدهد سفید با حضور در مدرسه شهید صفوی واقع در تیپ ۱۱۶ زرهی، به ارائه خدمات فرهنگی و توزیع کتاب پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ سام محمدی فرانی، مسئول کتابخانه سیار هدهد سفید در حاشیه این برنامه اظهار داشت: این کتابخانه با دارا بودن بیش از ۶ هزار جلد کتاب، به صورت مستمر به ۱۰ منطقه فاقد کتابخانه در شهرستان البرز و دیگر مناطق محروم استان قزوین خدماترسانی میکند.
وی افزود: کتابخانه سیار «هد هد سفید ۵۵» که به عنوان نخستین و مجهزترین کتابخانه سیار استان شناخته میشود، با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تأمین عدالت فرهنگی برای کودکان و نوجوانان مناطق کمبرخوردار فعالیت میکند.
سرهنگ بهاریفر فرمانده تیپ ۱۱۶ مکانیزه هجومی قزوین هم گفت: ما به خوبی درک میکنیم که آشنا کردن دانشآموزان با کتابها و فرهنگ مطالعه، نقش بسزایی در رشد علمی و فکری آنها دارد. بر همین اساس، این جلسه با هدف ترغیب دانشآموزان به مطالعه و افزایش اطلاعات آنها برگزار شد.