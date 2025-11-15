پخش زنده
با حضور استاندار اصفهان هشتمین جشنواره انار شهرضا در پایتخت انار ایران، روستای امامزاده شاه سید علی اکبر (ع) آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این جشنواره در فضایی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع در ۱۸۰ غرفه سوغات شهرهای مختلف کشور و در ۵۰ غرفه انار و مشتقات آن عرضه شده است.
برگزاری جشنهای شاد، مسابقه و پخت رب انار سنتی از دیگر برنامههای این جشنواره بود.
استاندار اصفهان در این جشنواره بر توجه بیشتر به روستاهای استان تاکید کرد و گفت: باید فضا را برای کسب و کارهای خرد در روستاها فراهم کنیم تا اقتصاد روستا روی پای خود ایستاده و روستاها از حالت تک محصولی در بیاید.
شهرستان شهرضا با ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ انار ۳۰ درصد باغهای انار و رتبه اول استان از لحاظ سطح باغهای انار و کیفیت انار تولیدی را دارد و پیش بینی میشود امسال ۲۴ هزار تن انار از باغهای شهرضا برداشت شود.
این جشنواره همه روزه صبح و عصر تا ۳۰ آبان در روستای امامزاده شاه سید علی اکبر (ع) شهرضا برپاست.