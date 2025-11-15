مانور صفر و توان‌افزایی تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر ابرکوه با هدف افزایش آمادگی و بازآرایی نیرو‌های امدادی برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی هلال احمر ابرکوه اعلام کرد: مانور صفر و برنامه توان‌افزایی تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر ابرکوه با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار برگزار شد.

این مانور با هدف ارتقای آمادگی داوطلبان تخصصی در مواجهه با سوانح فصل سرد طراحی و اجرا شد.

در این برنامه، تمامی تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر ابرکوه به‌صورت کامل فراخوان و سازماندهی شدند و تمرین‌های تخصصی مورد نیاز برای شرایط اضطراری فصل سرما به اجرا درآمد.

در جریان برگزاری این مانور، محور‌هایی همچون بازآرایی و به‌روزرسانی تیم‌های عملیاتی، هماهنگی با سرتیم‌ها، تمرین مقابله با روان‌آب‌ها، به‌روزرسانی تجهیزات امدادی و تدوین نقشه راه واکنش سریع مورد توجه قرار گرفت و نیرو‌های امدادی به‌طور عملی این وظایف را تمرین کردند.

این مانور با هدف افزایش انسجام تیمی، ارتقای سرعت عمل در شرایط بحران و آمادگی بیشتر در برابر حوادث احتمالی فصل سرد انجام شد.