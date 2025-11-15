پخش زنده
امروز: -
آیین نمادین زنگ هفته کتاب و کتابخوانی با حضور امام جمعه و مسئولان شهرستانی در مدرسه مرحوم شهابی سیمرغ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین نمادین زنگ هفته کتاب و کتابخوانی با حضور حجتالاسلام خانلری امام جمعه سیمرغ و جمعی از مدیران دستگاههای فرهنگی و آموزشی در آستانه هفته کتاب برگزار شد.
امام جمعه سیمرغ در این آیین با تأکید بر نقش کتاب در تعالی جامعه گفت: کتابخوانی انسان را از تاریکی به سوی نور هدایت میکند و مطالعه کتابهای مفید، بهترین راه کسب دانش و معرفت است.
در ادامه این برنامه، یکی از دانشآموزان دکلمهای با موضوع اهمیت کتابخوانی اجرا کرد و از سه کتابخوان برتر شهرستان با اهدای لوح سپاس و هدیه تقدیر شد.
این آیین به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سیمرغ و با همکاری آموزش و پرورش برگزار گردید.