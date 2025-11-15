به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرلشکر خلبان ابوالفضل مهدیار در ٢ خرداد سال ١٣٢٧ در شهر قم متولد شد.

بعد از آموزش اولیه زبان انگلیسی و خلبانی هواپیما جنگنده در ایران به کشور آمریکا اعزام شد و بعد از آموزش جنگنده توانست به درجه آموزش پیشرفته هواپیما جنگنده برسد.

شهید مهدیار در دوران دفاع مقدس بصورت مامور در پایگاه ششم شکاری بوشهر بود که در جنگ نفتکش‌ها در خلیج فارس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.