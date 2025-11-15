کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بازنگری طرح جامع شهر جدید رامین را با حذف اراضی زراعی و الحاق اراضی دولتی جدید، با هدف تغییر نقش این شهر از مسکونی صرف به مسکونی–تفریحی–صنعتی به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جلسه کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بازنگری طرح جامع شهر جدید رامین به تصویب رسید.

بر اساس این بازنگری، حدود ۲۴۰ هکتار اراضی زراعی از محدوده شهر حذف و در مقابل، ۳۲۰ هکتار اراضی دولتی غیرکشاورزی به طرح الحاق شد.

ظرفیت جمعیتی شهر بر این اساس ۶۳ هزار نفر در پهنه‌ای به مساحت ۷۰۰ هکتار تعیین شده است.

شهر جدید رامین که در اواخر دهه ۶۰ برای بازسازی مناطق جنگی و تأمین مسکن اقشار حمایتی در ۴۵ کیلومتری اهواز مکان یابی شد، اکنون با رویکردی متفاوت وارد مرحله جدیدی از توسعه شده است.

هدف اصلی بازنگری، حفاظت از زمین‌های کشاورزی و عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از کاهش منابع تولیدی منطقه عنوان شده است.

با توجه به چالش‌های کلانشهر اهواز از جمله حاشیه‌نشینی، آلودگی هوا، ترافیک و کمبود خدمات، نقش شهر جدید رامین از حالت صرفاً مسکونی خارج و به کاربری ترکیبی مسکونی–تفریحی–صنعتی تغییر یافته است.

در طرح جدید، طرح های گردشگری و صنعتی جانمایی و ضوابط ساخت‌وساز نیز از بلندمرتبه‌سازی به ساخت‌وساز ویلایی اصلاح شده است. مسئولان این تغییرات را گامی مؤثر در توزیع مناسب جمعیت، ایجاد فرصت‌های اشتغال و توسعه متوازن استان خوزستان می‌دانند.