وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از بزرگترین اقدامات دولت چهاردهم، حرکت از کابل مسی به فیبر نوری است که قطعا در سایه وفاق، شدنی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای سید ستار هاشمی در نخستین جشنواره روابط عمومیهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حوزه فناوری دنبال کمکردن فاصلههای میان افراد هستیم، اما روابط عمومی دلها را به هم نزدیک میکند و اینجاست که وفاق ایجاد میشود.
وی با قدردانی از برگزار کنندگان این جشنواره گفت: این مسیر بدون انتهاست و همه ذینفعان را باید گرد این چتر آورد و تاکید آقای پزشکیان هم استفاده از همه ذینفعان است.
آقای هاشمی افزود: حرکت از سیم مسی به فیبر نوری کار بزرگ دولت چهاردهم است و در سایه وفاق شدنی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در روابط عمومی باید مراقب باشیم همه اخبارمان منطبق بر واقعیت باشد.
آقای هاشمی افزود: ما جلسات شورای معاونان را با گزارش مسئول روابط عمومی مان آغاز میکنیم که بازخوردهای مردم را داشته باشیم.
وزیر ارتباطات گفت: حتما کاستیهایی هم در کارمان وجود دارد که باید صادقانه عذرخواهی کنیم.
وی گفت: استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین باید به گونهای باشد که مردم بتوانند عملکرد ما را پایش کنند.
آقای هاشمی افزود: باید بازخوردهای مردم را دریافت و تحلیل کنیم.
وی گفت: موضوع روایتها برای روابط عمومی مهم است و روایت تاب آوری در جنگ ۱۲ روزه بسیار مهم است که کامل روایت گری نشده است.