رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ایران سرزمین فلسفه، علم و خردوزی است که در طول تاریخ حوادث بزرگی را شاهد بوده و همچنان پا برجا مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حداد عادل در اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسی که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد افزود: ایران کشوری پهنار و با جغرافیایی گسترده، اقوامی متنوع این خرده فرهنگ‌ها از تمدن ایران و فرهنگ ایران رنگین کمان دلپذیری ساخته است فرهنگ ایرانی و اسلامی جلوه‌های گوناگونی دارد. ادبیات فارسی جلوه دلپذیر و مشهور فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خطاب به میهمانان حاضر در اجلاس که از ۲۴ کشور امده بودند عنوان کرد: در سفری که به اصفهان و شیراز خواهید داشت بخش‌هایی از هنر و تاریخ ایران را تماشا خواهید کرد. این فرهنگ در معماری، سنت‌ها و آداب ما جلوگر است علاوه بر این ایران کشور فلسفه، علم و خردوزی است. فیلسوف بزرگ قرون وسطای اروپا یعنی سنتوماس آکویناس در مجموعه مفصل کلامی خود سوما تئولوژیکا فقط ۴۰۰ بار به نام ابن سینا و کتاب شفای او استناد کرده است و این نشانه عمق و گسترش تفکر فلسفی ایران در جهان است. تفکری که امروزه نیز همچنان در ادامه یک سنت ۱۴۰۰ ساله ادامه دارد.

وی افزود: ایران کشور علم است. غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان ایرانی دو قرن پیشتر از ریاضیدانان اروپا توانسته است عدد پی را با ۱۶ رقم اعشاری معین کند تا دو قرن بعد هنوز ریاضی دانان اروپا با چنین دقتی نتوانسته بودند عدد پی را اندازه گیری کنند. اینها نمونه‌هایی است که حکایت از عمق و وسعت فلسفه و علم در ایران می‌کنند در تاریخ ایران چیز‌هایی که سابقه ندارد و دیده نشده یکی بت پرستی است در هیچ یک از کاوش‌های باستان شناسانه در ایران بت و بتخانه کشف نشده است.

حداد عادل ادامه داد: ایرانیان از آغاز خداپرست بوده‌اند و امروز نیز به خداپرستی و توحید افتخار می‌کنند؛ یکی دیگر از اموری که در تاریخ ایران دیده نشده نسل کشی است. هیچ وقت نسل کشی در ایران سابقه نداشته است. اقلیت‌های پیرو مذاهب گوناگون همواره در ایران محترم و آسوده بودند. ایران امروز با انقلاب اسلامی خود در برابر جهانی که در آن حاکمیت خرد و ارزش‌های اخلاقی رخت بربسته حرف تازه‌ای برای گفتن دارد و اگر شما با ایران هراسی رو‌به‌رو هستید در خارج از ایران باید بدانید این واکنش مستکبران جهانی در برابر کشوری‌ست که اراده کرده است تا مستقل باشد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اذعان داشت: شما رو با سه موسسه آشنا می‌کنم گرچه بیشتر شما کمابیش با آنها آشنا هستید. هر سه این موسسات در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تاسیس شده و من به ترتیب تاریخی آنها را معرفی می‌کنم بنیاد دایره المعارف اسلامی بنیادیست با ۴۲ سال سابقه که دانشنامه جهان اسلام را منتشر می‌کند. این دانشنامه همه چیز مربوط به جهان اسلام و خصوصاً ایران را در بر می‌گیرد و برای هر ایران شناس می‌تواند یک مرجع قابل اعتماد باشد.

حداد عادل پیش بینی شده که به ۵۵ جلد بالغ شود اکنون ۳۴ جلد آن منتشر شده جلد سی و چهارم به چاپخانه رفته در این دانشنامه شما می‌توانید ایران و اسلام را به روایت ایرانیان و مسلمانان بخوانید و این روایت را با روایت دیگران مقایسه کنید.

وی ادامه داد: دانشنامه جهان اسلام به زبان عربی هم ترجمه و منتشر می‌شود و تاکنون ۱۳ جلد آن به زبان عربی هم انتشار یافته، موسسه‌ای بزرگ است و من از همه ایران شناسان دعوت می‌کنم بعد از بازگشت از شیراز در صورتی که فرصتی برای حضور در ایران و تهران داشتید از بنیاد دایره المعارف اسلامی بازدید کنید.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اذعان داشت: موسسه دوم فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است که ایرانشناسان حاضر در جلسه با آن آشنا هستند و ما توفیق داریم که بسیاری از ایران شناسان عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند. وظیفه فرهنگستان پاسداری از زبان و ادبیات فارسی است و برنامه‌ریزی برای ایجاد زبان فارسی به عنوان زبان علم در دنیای امروز، به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما درس‌های مدرسه‌ای و دانشگاهی تا بالاترین سطوح باید به فارسی تدریس شود.

حداد عادل اضافه کرد: چنین اصلی ایجاب می‌کند که فارسی، زبان علم باشد. زبان فارسی به عنوان یکی از شاخه‌های زبان‌های هند و اروپایی امکان گسترش و توانایی به عنوان زبان علم را دارد. ۳۵ سال از عمر فرهنگستان فعلی گذشته است در این مدت یکی از کار‌هایی که کرده این است که بیش از ۷۰ هزار واژه فارسی در برابر اصطلاحات علمی بیگانه به تصویب رسانده و وارد زبان فارسی کرده است. در فرهنگستان یک دایره المعارف، یک دانشنامه در ۱۴ جلد به نام دانشنامه زبان و ادب فارسی تالیف کرده‌ایم که برای هر استاد زبان فارسی یک کتاب بسیار مددکار می‌تواند باشد.

وی خاطرنشان کرد: یک دایره المعارف برای معرفی زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند داریم و در نظر داریم برای معرفی زبان و ادب فارسی در آناتولی و آسیای صغیر هم دانشنامه دیگری تالیف کنیم تاکنون نزدیک به ۳۰۰ جلد کتاب منتشر کرده‌ایم و کتابخانه‌ای غنی برای پژوهشگران زبان و ادب فارسی داریم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: بنیاد سعدی یکی دیگر از موسساتی است که برای آموزش زبان فارسی و گسترش آن در جهان به تالیف کتاب‌هایی بر پایه اصول آموزش زبان فارسی به خارجیان به عنوان یک زبان دوم همت گماشته و تاکنون بیش از ۴۰ جلد کتاب برای تدریس زبان فارسی در موضوعات گوناگون برای مخاطب‌ها تالیف کرده است. هر معلم زبان فارسی و هر موسسه‌ای که بخواهد زبان فارسی را تدریس کند به این کتاب‌ها احتیاج دارد.

حداد عادل اضافه کرد: چند صد دوره آموزشی نیز برای تربیت معلمان زبان فارسی و کلاس‌های بازآموزی برای فارسی آموزان در سراسر جهان به طور پیوسته برگزا رمی شود. از فضای مجازی هم برای آموزش زبان فارسی استفاده می‌کنیم. ۱۵ سال از تاسیس بنیاد سعدی می‌گذرد. خوشبخت خواهیم شد که با ایران شناسانی که با زبان فارسی و آموزش زبان فارسی سروکار دارند در ارتباط باشیم. در کنار جلسات این مجمع هم یک میزی هست که در آن تالیفات و جزوه‌های مربوط به بنیاد سعدی در اختیار شما قرار می‌گیرد. ایران خانه و وطن دوم ایران شناسان است. امیدوارم ارتباطات جمهوری اسلامی و ایران شناسان روزافزون باشد.