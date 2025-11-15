کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه برگزاری نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان فیفا ۲۰۲۵ در فیلیپین، در قالب کمپین It’s My Game به معرفی شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی ایران پرداخته است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه برگزاری نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان فیفا ۲۰۲۵ در فیلیپین، کنفدراسیون فوتبال آسیا در قالب کمپین It’s My Game به معرفی شهرزاد مظفر، سرمربی باتجربه و پرافتخار تیم ملی فوتسال بانوان ایران پرداخته است؛ مربی‌ای که با دو قهرمانی قاره‌ای و سال‌ها تجربه ارزشمند، اکنون تیم ایران را در مسیر تاریخ‌سازی رهبری می‌کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه‌ترین قسمت کمپین It’s My Game، چهره‌ای را مورد توجه قرار داده که نامش برای جامعه فوتسال ایران یادآور افتخار، تلاش و پشتکار است؛ شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان جمهوری اسلامی ایران.

نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان فیفا – فیلیپین ۲۰۲۵ از ۲۱ نوامبر تا ۵ دسامبر برگزار می‌شود و تیم ایران با هدایت مظفر آماده است تا با اتکا به تجربه، جاه‌طلبی و اتحاد، نمایشی درخور تاریخ و فرهنگ فوتسال کشور رقم بزند.

مسیر پرافتخار یک مربی ملی

شهرزاد مظفر را کمتر کسی در فوتسال زنان آسیا نمی‌شناسد. او که پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ ایران را برای دومین بار به قهرمانی قاره‌ای رساند، یکی از بانفوذترین و محترم‌ترین چهره‌های مربیگری در آسیاست. موفقیتی که جایگاه او را به عنوان نماد قدرت و اعتبار فوتسال زنان ایران تثبیت کرد.

مظفر که نزدیک به یک دهه سابقه حضور در تیم ملی والیبال ایران را دارد، پس از آشنایی دوباره با فوتسال، مسیر حرفه‌ای خود را تغییر داد و با وجود شروع دیرهنگام، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به یکی از تأثیرگذارترین مربیان این رشته تبدیل شد.

از قهرمانی آسیا تا بازگشت پرقدرت به جام جهانی

وی در گفت‌و‌گو با AFC، قهرمانی در مسابقات قهرمانی فوتسال زنان آسیا ۲۰۱۸ را یکی از مهم‌ترین لحظات زندگی خود دانست و گفت:یک سال کامل برای مسابقات تایلند آماده شدیم. وقتی جام قهرمانی بالا رفت، حس می‌کردم بار بزرگی از دوشم برداشته شده. آن لحظه برایم مثل پرواز بود. مظفر سال گذشته نیز به عنوان ناظر فنی AFC در جام ملت‌های فوتسال زنان آسیا ۲۰۲۵ چین حضور داشت؛ تجربه‌ای که به او فرصت داد نگاه تاکتیکی عمیق‌تری به بازی پیدا کند و با تحلیل دقیق جزئیات، اطلاعات مهمی برای هدایت تیم ملی جمع‌آوری کند.

تمرکز بر اتحاد، جسارت و نمایش شایسته دختران ایران

در آستانه جام جهانی، مظفر تأکید کرده است که تیم ملی با تکیه بر تجربه، برنامه‌ریزی دقیق و روحیه جنگندگی، برای بهترین عملکرد آماده است. مظفر ادامه داد: هدایت ایران در سطح قاره از پرافتخارترین لحظات عمرم بود و امروز خوشحال‌ترم که فرصت هدایت تیم در اولین جام جهانی فوتسال زنان را دارم. این یک لحظه تاریخی برای ایران و آسیاست و امیدوارم با افتخار کشورمان را نمایندگی کنیم.

او با بیان اینکه «به تک‌تک بازیکنانم افتخار می‌کنم» ادامه داد: می‌خواهم دخترانم با لذت، شجاعت و اتحاد بازی کنند. این تیم حاصل سال‌ها تلاش، نظم و ایمان به توانمندی‌های خودشان است.

قدردانی از هواداران و مسئولیت یک رؤیای مشترک

سرمربی تیم ملی با اشاره به نقش پررنگ هواداران گفت:تشویق‌های مردم همیشه انگیزه‌بخش ما بوده است. ما می‌دانیم که مسئولیت بزرگی بر دوش داریم؛ این جام جهانی فقط برای ما نیست، متعلق به همه دختران و زنان ایرانی است که رویای فوتسال دارند.

استمرار معرفی زنان الهام‌بخش آسیا

گفتنی است، کمپین It’s My Game که از سال ۲۰۱۸ همزمان با روز فوتبال زنان AFC آغاز شده، با هدف معرفی و قدردانی از زنان الهام‌بخش فوتبال در سراسر قاره برگزار می‌شود و تاکنون میلیون‌ها مخاطب را از طریق رسانه‌های دیجیتال تحت تأثیر قرار داده است.