معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد: صنعت یزد با سرمایهگذاری گسترده در بخش پساب، بازچرخانی و فناوریهای کممصرف، به یکی از پیشروترین استانها در مدیریت آب صنعتی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، ذاکر گفت: سهم مصرف آب صنایع یزد در مجموع تنها ۳ تا ۴ درصد منابع آبی استان یزد است و در سطح ملی نیز این عدد بین ۳.۹ تا ۴.۵ درصد است؛ در حالیکه بیش از ۸۰ درصد برداشتهای غیرمجاز آب در بخش کشاورزی رخ میدهد.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات ارائهشده، میزان آب درجشده در پروانههای بهرهبرداری صنایع استان یزد، ۵۳ میلیون متر مکعب و در طرحهای صنعتی نیمهتمام نیز ۱۰۹ میلیون متر مکعب است.
سهم واقعی صنعت در مصرف آب؛ کمتر از یکبیستم مصرف استان یزد
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد گفت: مجموع ارقام یادشده نشان میدهد کل مصرف بخش صنعت، معدن، تجارت و انرژی در یزد تنها ۳ تا ۴ درصد کل آب استان یزد را شامل میشود؛ رقمی که برخلاف تصورات عمومی، سهم ناچیزی از منابع آبی منطقه است.
ذاکر ادامه داد: این در حالی است که برداشتهای غیرمجاز و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی، همچنان اصلیترین عامل فشار بر منابع آبی استان عنوان میشود.
سرمایهگذاری صنایع یزد برای استفاده مجدد از آب و توسعه پساب
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد گفت: ه بخش صنعت طی سالهای اخیر اقدامات گستردهای برای چرخه بازگشت آب و استفاده از پساب شهری و صنعتی انجام داده است.
ذاکر افزود: این اقدامات در شهرستانهای اردکان، مهریز، بافق، میبد و بهاباد با سرعت در حال اجراست و صنایع بزرگ استان یزد، از پساب تصفیهشده بهجای آب خام استفاده میکنند.
استفاده از آب برگشتی در صنایع سنگین و کاهنده مصرف
وی ادامه داد: در صنایع بزرگ استان یزد از جمله فولاد، کاشی و واحدهای معدنی دهها پروژه بازچرخانی اجرا شده و برخی صنایع توانستهاند تا ۸۰ درصد آب مصرفی خود را دوباره وارد چرخه تولید کنند.
همچنین در صنایع کاغذسازی، بخش قابل توجهی از آب فرآیندی امکان بازگردش دارد و پروژههای نوسازی تجهیزات در حال اجراست تا میزان بازچرخانی آب افزایش یابد.
توسعه فضای سبز صنعتی با اتکا به پساب و آبهای غیرقابل شرب
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد گفت: حدود ۲۵ درصد زمینهای واگذار شده در شهرکهای صنعتی به فضای سبز اختصاص یافته و اجرای این طرحها بدون استفاده از آب شرب و با اتکا به پساب یا آبهای نامتعارف انجام میشود.
ذاکر افزود: صنایع بزرگ استان یزد مانند چادرملوی اردکان، فولاد آلیاژی و اردکان تاکنون ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار اصله درخت غرس کردهاند که بخشی از آنها مورد استفاده کارکنان و جوامع محلی قرار گرفته است.
توقف صدور مجوز صنایع آببر در مرکز ایران
وی گفت: در راستای سیاستهای ملی مدیریت آب، اعلام شد که هیچگونه مجوز جدید برای صنایع آببر در مرکز ایران صادر نمیشود و تمامی پروژههای صنعتی جدید ملزم به تأمین آب مورد نیاز از پساب، منابع جایگزین یا آب انتقالی هستند.
تطبیق سند آمایش سرزمین با محدودیتهای آبی یزد
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد با اشاره به ابلاغ پیشنویس سند آمایش سرزمین استان یزد اعلام کرد: ساختار جدید توسعه صنعتی یزد بر محور پایداری آب، انرژی و محیط زیست بازطراحی شده است.
ذاکر افزود: بر این اساس، مستقر نشدن صنایع آببر در شهرکهای صنعتی، الزام در استفاده از پساب برای فضای سبز و هدایت صنایع جدید به مسیرهای کممصرف، از محورهای اصلی این سند است.
صنعت یزد در مسیر پایداری منابع آب
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد، اقدامات انجامشده نشان میدهد صنعت یزد نهتنها سهم کمی از منابع آبی دارد، بلکه با سرمایهگذاری گسترده در بخش پساب، بازچرخانی و فناوریهای کممصرف، به یکی از پیشروترین استانها در مدیریت آب صنعتی تبدیل شده است.