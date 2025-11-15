معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد: صنعت یزد با سرمایه‌گذاری گسترده در بخش پساب، بازچرخانی و فناوری‌های کم‌مصرف، به یکی از پیشروترین استان‌ها در مدیریت آب صنعتی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، ذاکر گفت: سهم مصرف آب صنایع یزد در مجموع تنها ۳ تا ۴ درصد منابع آبی استان یزد است و در سطح ملی نیز این عدد بین ۳.۹ تا ۴.۵ درصد است؛ در حالی‌که بیش از ۸۰ درصد برداشت‌های غیرمجاز آب در بخش کشاورزی رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده، میزان آب درج‌شده در پروانه‌های بهره‌برداری صنایع استان یزد، ۵۳ میلیون متر مکعب و در طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام نیز ۱۰۹ میلیون متر مکعب است.

سهم واقعی صنعت در مصرف آب؛ کمتر از یک‌بیستم مصرف استان یزد

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد گفت: مجموع ارقام یادشده نشان می‌دهد کل مصرف بخش صنعت، معدن، تجارت و انرژی در یزد تنها ۳ تا ۴ درصد کل آب استان یزد را شامل می‌شود؛ رقمی که برخلاف تصورات عمومی، سهم ناچیزی از منابع آبی منطقه است.

ذاکر ادامه داد: این در حالی است که برداشت‌های غیرمجاز و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی، همچنان اصلی‌ترین عامل فشار بر منابع آبی استان عنوان می‌شود.

سرمایه‌گذاری صنایع یزد برای استفاده مجدد از آب و توسعه پساب

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد گفت: ه بخش صنعت طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای چرخه بازگشت آب و استفاده از پساب شهری و صنعتی انجام داده است.

ذاکر افزود: این اقدامات در شهرستان‌های اردکان، مهریز، بافق، میبد و بهاباد با سرعت در حال اجراست و صنایع بزرگ استان یزد، از پساب تصفیه‌شده به‌جای آب خام استفاده می‌کنند.

استفاده از آب برگشتی در صنایع سنگین و کاهنده مصرف

وی ادامه داد: در صنایع بزرگ استان یزد از جمله فولاد، کاشی و واحد‌های معدنی ده‌ها پروژه بازچرخانی اجرا شده و برخی صنایع توانسته‌اند تا ۸۰ درصد آب مصرفی خود را دوباره وارد چرخه تولید کنند.

همچنین در صنایع کاغذسازی، بخش قابل توجهی از آب فرآیندی امکان بازگردش دارد و پروژه‌های نوسازی تجهیزات در حال اجراست تا میزان بازچرخانی آب افزایش یابد.

توسعه فضای سبز صنعتی با اتکا به پساب و آب‌های غیرقابل شرب

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد گفت: حدود ۲۵ درصد زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی به فضای سبز اختصاص یافته و اجرای این طرح‌ها بدون استفاده از آب شرب و با اتکا به پساب یا آب‌های نامتعارف انجام می‌شود.

ذاکر افزود: صنایع بزرگ استان یزد مانند چادرملوی اردکان، فولاد آلیاژی و اردکان تاکنون ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار اصله درخت غرس کرده‌اند که بخشی از آنها مورد استفاده کارکنان و جوامع محلی قرار گرفته است.

توقف صدور مجوز صنایع آب‌بر در مرکز ایران

وی گفت: در راستای سیاست‌های ملی مدیریت آب، اعلام شد که هیچ‌گونه مجوز جدید برای صنایع آب‌بر در مرکز ایران صادر نمی‌شود و تمامی پروژه‌های صنعتی جدید ملزم به تأمین آب مورد نیاز از پساب، منابع جایگزین یا آب انتقالی هستند.

تطبیق سند آمایش سرزمین با محدودیت‌های آبی یزد

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد با اشاره به ابلاغ پیش‌نویس سند آمایش سرزمین استان یزد اعلام کرد: ساختار جدید توسعه صنعتی یزد بر محور پایداری آب، انرژی و محیط زیست بازطراحی شده است.

ذاکر افزود: بر این اساس، مستقر نشدن صنایع آب‌بر در شهرک‌های صنعتی، الزام در استفاده از پساب برای فضای سبز و هدایت صنایع جدید به مسیر‌های کم‌مصرف، از محور‌های اصلی این سند است.

صنعت یزد در مسیر پایداری منابع آب

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان یزد، اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد صنعت یزد نه‌تنها سهم کمی از منابع آبی دارد، بلکه با سرمایه‌گذاری گسترده در بخش پساب، بازچرخانی و فناوری‌های کم‌مصرف، به یکی از پیشروترین استان‌ها در مدیریت آب صنعتی تبدیل شده است.