به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حمید ظهرابی در نشست با فرماندار جاجرم در این شهرستان در ۲۳ آبان، با تقدیر از فعالیت محیط‌بانان و مردم، از رشد تنوع حیات‌وحش در منطقه ابراز رضایت کرد و توسعه بوم‌گردی در روستا‌های مجاور میاندشت را اقدامی مؤثر در اشتغال‌زایی و رونق گردشگری دانست.

وی ارتقای فرهنگ محیط زیستی را یکی از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در شهرستان جاجرم، مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست روندی مثبت و امیدوارکننده دارد.

ایزدی فرماندار جاجرم بر ضرورت تقویت حفاظت از زیستگاه میاندشت و رفع کمبود‌های انسانی و تجهیزاتی این منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۱۰ مرتبه تصویربرداری از یوزپلنگ ایرانی در میاندشت انجام شده، این منطقه را زیستگاهی حساس دانست و خواستار توجه ویژه سازمان محیط زیست شد.

وی همچنین از افزایش مشارکت جوامع محلی در حفاظت خبر داد و اعلام کرد که چهارمین همایش یوزپلنگ آذرماه امسال در جاجرم برگزار می‌شود.