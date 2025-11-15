یک مدرسه، یک دانش‌آموز، یک افتخار ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدرسه شهید فتاحی جورجاده دودانگه ساری تنها با یک دانش آموز در طرح ملی کتابنوش، میان صد‌ها مدرسه از سراسر کشور، به عنوان مدرسه برتر ملی انتخاب شد.

در دل کوه‌های دودانگه ساری، مدرسه‌ای کوچک ایستاده است، جایی که صدای زنگ مدرسه، تنها برای یک دانش آموز نواخته می‌شود. سید رضا حمیدی تنها دانش آموز این مدرسه است.

اما در همین سکوت ساده، عشقی بزرگ جریان دارد، عشق به دانایی، به کتاب و به آینده.

مدرسه شهید فتاحی جورجاده دودانگه ساری در طرح ملی کتابنوش، میان صد‌ها مدرسه از سراسر کشور، این کلاس کوچک از دل روستا، به عنوان مدرسه برتر ملی انتخاب شد.

دو همراه در مسیر دانش

یک معلم و یک دانش آموز، در کنار هم فصل‌های امید را ورق زدند و نام خود را در کتاب افتخار آموزش ایران نوشتند.

آن‌ها نشان دادند که برای رسیدن به قله ها، گاهی تنها یک کتاب و یک دل عاشق دانستن هم کافی است.

نور دانایی در یکی از کم جمعیت‌ترین مدرسه جهان

اینجا مدرسه‌ای کوچک است، اما دل‌هایی بزرگ دارد، جایی که عشق به کتاب، از کلاس کوچک، جهانی را روشن کرده است.

وقتی ایمان و تلاش کنار هم قرار بگیرند، حتی کم جمعیت‌ترین کلاس هم می‌تواند پر از نور دانایی شود.

خانم فاطمه بابایی، مدیر آموزگار مدرسه شهید فتاحی جورجاده دودانگه ساری با قلبش آموزش می‌دهد. او نه فقط معلم، که چراغی در مسیر رویای دانش آموز است.

فاطمه بابایی مدیر آموزگار مدرسه شهید فتاحی جورجاده دودانگه ساری می‌گوید: کتاب بهترین دوست تنها دانش آموز این مدرسه است.

از جورجاده تا قله افتخار ملی

سید رضا، تنها دانش آموز این مدرسه، قهرمان یک افتخار بزرگ است، او با یک کتاب، راهی را آغاز کرد که به قله رسید.

طرح ملی کتابنوش، آزمون عشق به مطالعه بود و این مدرسه کوچک، در میان همه درخشید. در میان صد‌ها مدرسه، نام جورجاده از دودانگه ساری، به عنوان مدرسه برتر کشور ثبت شد.

تنها دانش آموز مدرسه شهید فتاحی جورجاده دودانگه ساری می‌گوید: مسیر موفقیت را به همراه معلم خود پیموده است و بیش از ۱۰ جلد کتاب از سایتی که معرفی شد تهیه کردیم.

سید رضا حمیدی افزود: خواندن این کتاب‌های غیر درسی به اطلاعات عمومی ما اضافه کرد و خانم معلم با هزینه شخی خودش این کتاب‌ها را سفارش داد و خریداری کرد.

یک معلم، یک دانش آموز و هزار امید برای آینده

این معلم و دانش آموز نشان دادند که در مسیر دانایی، تعداد مهم نیست، عشق مهم است. آن‌ها نشان دادند که برای درخشش فقط باید بخواهیم، حتی اگر تنها باشیم، با دانایی هرگز تنها نخواهیم ماند.

گاهی شکوه آموزش، در کلاس‌های بزرگ نیست، در اتاقی کوچک، میان دو دل مشتاق، متولد می‌شود.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد