دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد، موفق به کسب رتبه نخست کشوری رشته معارف نماز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین اختتامیه بخش‌های معارفی، هنری، پژوهشی و فناوری سی‌ونهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار شد.

سیدمحمد حسینی مدواری، دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، موفق شد رتبه نخست کشوری رشته معارف نماز را از آنِ خود کند و تندیس و لوح تقدیر این جشنواره را دریافت نماید.

گفتنی است حسینی مدواری سال گذشته نیز در رشته نهج‌البلاغه همین جشنواره، موفق به کسب رتبه نخست ملی شده بود و این دومین افتخار پیاپی او در عرصه معارف دینی به شمار می‌رود.