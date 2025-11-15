به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان، گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان موفق شدند دوشکارچی متخلف غیر بومی را در این منطقه حفاظت شده دستگیر کنند.

حسین شواخی افزود: از متخلفان یک قبضه سلاح تک لول قاچاق، یک قبضه سلاح دو لول مجاز، لاشه‌های یک رأس قوچ وحشی، کل وحشی، بز وحشی، ۷ عدد فشنگ چهار پاره غیر مجاز و ۶ عدد فشنگ کالیبر ۱۲ کشف و توقیف شد.

وی گفت: متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیرمراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.