آگاهی، پیشگیری و غربالگری، سه محور اصلی مقابله با دیابت هستند؛ شهروندان مهاباد می‌توانند با حضور در پایگاه‌های سلامت، سلامت خود را در برابر این بیماری خاموش بیمه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دیابت یکی از بیماری‌های مزمن و غیرواگیر شایع در جهان است. این بیماری زمانی خطرناک می‌شود که بدون تشخیص باقی بماند، زیرا دیابت کنترل‌نشده می‌تواند به مشکلات جدی و طولانی‌مدت سلامتی منجر شود، از جمله بیماری‌های قلبی، سکته، مشکلات کلیوی و آسیب‌های چشمی.

به همین دلیل، تشخیص زودهنگام دیابت و بیماری‌های مرتبط مانند فشارخون بالا و کلسترول بالا از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از افراد مبتلا، تا سال‌ها از بیماری خود اطلاعی ندارند و این تأخیر در تشخیص، درمان را دشوارتر کرده و ریسک عوارض خطرناک را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و پیگیری منظم شرایط فرد، می‌تواند مراقبت‌های هدفمند و مؤثری را برای پیشگیری از عوارض جدی فراهم کند.

کارشناسان بهداشت و درمان تأکید دارند که پیشگیری، مراقبت منظم و توجه مردم به توصیه‌های بهداشتی، کلید کاهش اثرات دیابت و بیماری‌های غیرواگیر است. با رعایت سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی و کنترل منظم وضعیت قند خون، کلسترول و فشارخون، می‌توان از ابتلا یا پیشرفت بیماری‌ها جلوگیری کرد.

در همین راستا، پویش ملی دیابت در شهرستان مهاباد آغاز شده است. سرپرست مرکز بهداشت مهاباد، مهران خضری‌پور، با اشاره به هفته ملی دیابت، اعلام کرد که پایگاه‌های سلامت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی آماده ارائه خدمات رایگان غربالگری قند خون، کلسترول و فشارخون به تمامی شهروندان بالای ۳۰ سال هستند.

وی افزود: هدف این پویش، شناسایی به موقع بیماران، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و ارائه مراقبت‌های هدفمند و منظم است. اگر دیابت یا فشارخون در مراحل اولیه تشخیص داده شود، درمان آسان‌تر و خطر بروز مشکلات قلبی، کلیوی و چشمی به حداقل می‌رسد.

خضری‌پور همچنین تأکید کرد که مراجعه‌کنندگان می‌توانند بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای از خدمات آزمایشگاهی و مشاوره‌ای بهره‌مند شوند و افزود: طرح از ۲۰ آبان تا ۳۰ آذر ادامه دارد و انتظار داریم همه شهروندان بالای ۳۰ سال از فرصت پیش آمده استفاده کنند تا سلامت خود و خانواده‌هایشان تضمین شود.

به گفته وی، استقبال اولیه مردم از این پویش خوب بوده و ادامه حضور فعال شهروندان در پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت، می‌تواند گامی مؤثر در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و کنترل دیابت باشد.

پویش ملی دیابت، بخشی از برنامه‌های گسترده نظام شبکه بهداشت برای کنترل بیماری‌های غیرواگیر است و موفقیت آن تنها با همکاری مردم، رعایت توصیه‌های بهداشتی و توجه به اهمیت غربالگری و پیشگیری محقق می‌شود. این برنامه نه تنها فرصت طلایی برای تشخیص زودهنگام دیابت است، بلکه گامی مهم در مسیر افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت و حفظ کیفیت زندگی محسوب می‌شود.