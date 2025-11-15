رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل از آغاز اجرای طرح «نبض امید» در مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاددانشگاهی خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقای سلامت باروری و افزایش آگاهی بانوان درباره وضعیت ذخیره تخمدانی آن‌ها اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسام رسولی بیان کرد: طرح «نبض امید» شامل برنامه‌های غربالگری ویژه بانوان مجرد و متأهل است و با تمرکز بر سلامت باروری، پیشگیری از ناباروری و ارائه روش‌های نوین ذخیره‌سازی تخمک و جنین برای باروری در آینده اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، بانوان علاوه بر سونوگرافی و ویزیت توسط متخصصان برجسته باروری استان، از مشاوره‌های روانشناسی و تغذیه بهره‌مند خواهند شد تا بتوانند با اطلاع کامل، برای سلامت باروری خود برنامه‌ریزی کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل با اشاره به انجام آزمایش AMH (آنتی‌مولرین هورمون) گفت: «این آزمایش یکی از دقیق‌ترین روش‌ها برای سنجش ذخیره تخمدانی و برنامه‌ریزی باروری آینده بانوان است.»

وی همچنین خدمات جانبی طرح را شامل تعیین نقشه راه باروری خانواده، مشاوره درباره ناباروری، بررسی عوامل خطر کاهش ذخیره تخمدانی و ارائه راهکار‌های علمی برای بهبود سلامت باروری ذکر کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در این غربالگری به مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی اردبیل واقع در پشت استانداری، خیابان دادگستری، روبه‌روی شرکت برق مراجعه کنند یا برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۴۵۳۳۲۶۱۲۲۵ تماس بگیرند.