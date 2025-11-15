به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حبیب الله فضل الله پور افزود : بنا بر اعلام ستاد انتخابات کشور ، ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا از روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به مدت یک هفته انجام می شود

وی ادامه داد : با توجه به این زمان بندی ماده «۴۱» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند باید حداقل سه ماه قبل از ثبت نام استعفای خود را اعلام و به ثبت برساندند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بیان کرد : براین اساس داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا از امروز بیست و چهارم لغایت سی ام آبان مهلت دارند به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی WWW.ADLIRAN.IR و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه نمایند و نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.