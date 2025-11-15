به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده انتظامی استان لرستان با حضور بر مزار شهید والامقام استوار یکم میلاد بیرانوند در روستای قلعه‌علی بخش چغابل از توابع شهرستان خرم‌آباد، ضمن قرائت فاتحه با خانواده این شهید والامقام دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: شهدا نزد پروردگار از عزت و منزلت والایی برخوردارند و همه ما قدر دان جانفشانی شهدا و خانواده‌های شهدا هستیم و همواره در مسیر خدمت به مردم، نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ثابت‌قدم و ایستاده ایم.