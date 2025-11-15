تجلیل فرمانده انتظامی لرستان از خانواده شهید میلاد بیرانوند
فرمانده انتظامی لرستان با حضور بر مزار شهید استوار یکم میلاد بیرانوند در روستای قلعهعلی خرمآباد از خانواده این شهید والامقام تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛فرمانده انتظامی استان لرستان با حضور بر مزار شهید والامقام استوار یکم میلاد بیرانوند در روستای قلعهعلی بخش چغابل از توابع شهرستان خرمآباد، ضمن قرائت فاتحه با خانواده این شهید والامقام دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.
سردار محمدرضا هاشمیفر با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: شهدا نزد پروردگار از عزت و منزلت والایی برخوردارند و همه ما قدر دان جانفشانی شهدا و خانوادههای شهدا هستیم و همواره در مسیر خدمت به مردم، نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ثابتقدم و ایستاده ایم.
در این دیدار فرمانده انتظامی لرستان با اهدای یک دستگاه دوچرخه به فرزند شهید و لوح یادبود به پدر، مادر و همسر این شهید والامقام، از صبر و پایداری خانواده معظم شهید او تجلیل کرد.