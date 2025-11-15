پخش زنده
در راستای ارتقای سطح علمی و تبادل تجربیات تخصصی، کنگره سراسری آنکولوژی و هماتولوژی در یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر اجرایی کنگره گفت: بیست وچهارمین کنگره سراسری مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار میشود.
دکتر محمد فرات یزدی افزود: این کنگره با هدف ارتقای دانش تخصصی، تبادل تجربیات علمی و ارائه تازهترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه سرطان و بیماریهای خونی است.
وی ادامه داد: در این گردهمایی سهروزه بیش از ۳۰۰ متخصص، استاد دانشگاه و پژوهشگر از سراسر کشور حضور دارند تا جدیدترین پیشرفتها در تشخیص و درمان سرطانها، درمانهای هدفمند و پیوند مغز استخوان را مرور کنند.
دکتر فرات بیان کرد: بیست وچهارمین کنگره آنکولوژی و هماتولوژی فرصتی بینظیر است تا متخصصان ایرانی علاوه بر مرور یافتههای جهانی، تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و همکاریهای علمی را گسترش دهند.
این کنگره از ۲۸ تا ۳۰ آبان برگزار خواهد شد و نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توسعه دانش آنکولوژی در کشور ایفا میکند.