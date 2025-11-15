پخش زنده
امروز: -
دختران نونهال و نوجوان کاراتهکای شهرستان تایباد در مسابقات کاراته قهرمانی کشور ۱۳ نشان کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: دختران کاراتهکای شهرستان تایباد در مسابقات کاراته قهرمانی کشور در سبک شیتوریو تاکی با کسب 13 نشان شامل پنج طلا، ۶ نقره و ۲ برنز بر سکوهای این رقابتها خوش درخشیدند.
حسن شاهرخی افزود: سرپرستی تیم اعزامی تایباد را خانم محمودی، از مربیان باسابقه و پایهگذار کاراته بانوان در این شهرستان، برعهده داشت و جالب توجه است که تمامی اعضای تیم موفق به کسب نشان و مقام شدند.
وی ادامه داد: مانیا عزیزالهی در وزن منفی ۴۰، ثنا نعمتی در وزن مثبت ۴۰، حدیث خطیبی در وزن مثبت ۲۵، شقایق شیری در وزن مثبت ۴۷ و معصومه زیبادوست در وزن مثبت ۳۵ کیلوگرم حائز نشان طلای این مسابقات شدند.
شاهرخی گفت: زینب افتاده در وزن منفی ۴۵، صبیحا یعقوبی در وزن منفی ۲۵، نگین دارخال در وزن منفی ۴۵، زینب مصطفایی در وزن مثبت ۳۵، مهسا زیبادوست در وزن مثبت ۲۵ و ثنا نورمحمدی در وزن مثبت ۵۰ کیلوگرم نشان نقره رقابتها را به دست آوردند.
وی افزود: هانیه بابایی در وزن مثبت ۳۵ و بهاره اختری در وزن مثبت ۵۰ کیلوگرم نیز بر سکوی سوم ایستادند و برنزی شدند.
وی بیان کرد: مسابقات کاراته قهرمانی کشور به سبک شیتوریو تاکی به میزبانی مشهد با حضور بیش از هزار رزمیکار برگزار شد و نفرات برتر آن به مرحله انتخابی تیم اعزامی ایران به مسابقات آسیایی فیلیپین راه خواهند یافت.
رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد تصریح کرد: این درخشش دختران نونهال و نوجوان تایبادی در عرصههای ورزشی، افتخاری بزرگ برای تایباد است و حاصل سالها تلاش و سرمایهگذاری معنوی بر روی این نسل رزمیکار به شمار میآید.