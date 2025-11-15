پخش زنده
تیم بسکتبال سه نفره دانشگاه پیام نور به جمع ۸ تیم برتر نهمین دوره رقابتهای جام جهانی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله گروهی نهمین دوره رقابتهای جام جهانی با صعود تیم پسران دانشگاه پیام نور به جمع ۸ تیم برتر و حذف تیم دختران پیگیری شد؛ بنابراین گزارش تیم پسران با دو شکست مقابل تیمهای برزیل و اسپانیا و برد مقابل تیم شیلی به جمع ۸ تیم برتر راه یافتند و فردا برای صعود به مرحله نیمه نهایی مقابل تیم اول گروه A قرار خواهد گرفت.
در بخش دختران تیم دانشگاه پیام نور که برای اولین بار در این رقابتها شرکت کرده بود با سه شکست مقابل تیمهای اسپانیا، کانادا و اکراین از دور رقابتها حذف شدند.
نهمین دوره رقابتهای جام جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان با شرکت ۱۲ تیم برتر جهان در دو بخش دختران و پسران ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه در شهر برزیلیا در حال برگزاریست.