به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مرادخانی در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با بیان اینکه شبکه بانکی نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای استان دارد، از مدیران بانک‌ها خواست با هماهنگی بیشتر و سرعت‌بخشیدن به فرآیند پرداخت تسهیلات، مسیر اجرای طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی را هموار کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید کرد که تحقق مصوبات ملی و استانی تنها با همراهی جدی‌تر نظام بانکی امکان‌پذیر است.

عبداللهی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌ترانسفو، نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت‌های استانداری و بانک‌های استان، خواستار تقویت همکاری‌ها برای تسریع طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه شد.

وی با اشاره به برنامه‌های داخلی‌سازی قطعات و پروژه‌هایی نظیر تولید ورق هسته، کلیدهای تپ‌چنجر و خودروهای برقی گفت: با پشتیبانی نظام بانکی، این طرح‌ها می‌توانند به‌زودی وارد مراحل اجرایی جدید شوند.